11. Uluslararası Antakya Film Festivali’nin Altındefne Kazananları Açıklandı

Deprem bölgesinde büyük çaplı ilk sanat festival olan 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde ödüller sahiplerine teslim edildi. İlan edilen 3 günlük ‘Milli Yas’ üzerine ödül töreni Nato Çadırkent Yemekhanesi’nde gerçekleştirildi. Alison Murray’in yönettiği Ariel: Back to Buenos Aires filmi, Uzun Metraj En İyi Film Ödülüne layık görüldü. Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, film festivalinin gerçekleştirilmesinde büyük yardım ve katkıları olan T. C. Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür Daire Başkanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü ve Ansam Kültür Derneği’ne teşekkürlerini sundu.

Basın Bülteni

Ödüller

Uzun Metraj Film

En İyi Film: Ariel: Back to Buenos Aires (Alison Fairweather)



En İyi Yönetmen: Ryoma Kosasa (Push Puase)

En İyi Senaryo: Alison Murray (Ariel: Back to Buenos Aires)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Rodrigo Pulpeiro (Ariel: Back to Buenos Aires)

En İyi Müzik: Takashi Yuki (Dito)



En İyi Kadın Oyuncu: Nairu Yamamoto (Push Puase)

En İyi Erkek Oyuncu: Taner Cindoruk (Aga)



En İyi Kurgu: Ryoma Kosasa (Push Puase)

En İyi Sanat Yönetmeni: Sandra Mitrovic (A Three Storey Comedy)



Jüri Özel Ödülü: Push Puase (Ryoma Kosasa)



Seyirci Özel Ödülü: Eflâtun (Cüneyt Karakuş)



Yeşilçam Özel Ödülü: Tebessüm (Sezgin Cengiz, Şiyar Gedik)



Belgesel Film

En İyi Film: Under The Sky of Damascus (Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh)



Jüri Özel Ödülü: Kaf Kaf (Metin Dağ)



Jüri Özel Ödülü: Karanlıkta Kaybolanlar (Can Diker)



Teşvik Ödülü: En Güzel Yabancı (Yakup Uygun, Ersin Karahaliloğlu)



Belgesel Kısa Film

En İyi Film: Astor Place: The American Dream (Giuseppe Malpasso)



Jüri Özel Ödülü: Yerin Ruhu (Burcu Dabak Özdemir)



Kısa Kurmaca Film

En İyi Film: Ida (Irina Voronova)



Jüri Özel Ödülü: Curl (Helen Silvander)



Jüri Özel Ödülü: İstanbul İstanbul (Demir Özcan)



Öğrenci Kısa Kurmaca Film

En İyi Film: Solidified Stairs (Xiao Liu)



Jüri Özel Ödülü: Oblivion (Dmitry Alekseev)



Animasyon Kısa Film

En İyi Film: Son Ağaç (The Last Tree / Zülfü Gül)



Jüri Özel Ödülü: Masha and the Bear: Think Outside the Box (Vladislav Bayramgulov)



Deneysel Kısa Film

En İyi Film: I Was There (Chi Jang Yin)



Jüri Özel Ödülü: Gaia (Olga Sokolova)