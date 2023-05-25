2. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları

Sinematek/Sinema Evi ve Sinema Adası işbirliğiyle düzenlenen II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları, üç gün boyunca senaryonun fikir sürecinden fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine uzanan süreçlerine ve kısa film yapımından dijital kanallara yönelik içerik üretimine kadar farklı başlıkları kapsayan paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. 02 – 04 Haziran 2023 tarihlerinde her gün 10:00 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nda 16:45 ile 18:00 saatlerindeki etkinliklere ücretsiz katılım sağlanabilecek.

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