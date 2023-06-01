02 Haziran – 11 Haziran 2023, Sinematek / Sinema Evi Film Gösterimleri ve Etkinlikleri

2. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları kapsamında 02 – 04 Haziran 2023 tarihlerinde 10:00 – 18:00 saatleri arasında 8 oturum, 1 atölye ve 1 genel katılımlı söyleşi düzenlenecek. 03 Haziran Cumartesi günü 18:30’da Ne Cüretle Bunu İstersin filminin gösterimi ardından Mania Akbari ile soru cevap söyleşisi yapılacak. 04 Haziran 13:45’de ise yine Mania Akbari’nin Bedenin Ötesi adlı konuşması gerçekleşecek. Ünlü yönetmen Luchino Visconti’nin Güzeller Güzeli adlı filmi Selin Gürel sunumu ile 09 Haziran 2023 Cuma günü 20:00’de seyredilebilecek. 10 Haziran, 18:30’da yine Visconti’nin Venedik’te Ölüm filmi gösterilecek. Buradayız Ayaktayız sergisi Pazartesi hariç her gün gezilebiliyor.

Basın Bülteni

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Güzeller Güzeli (Bellissima)

Venedik’te Ölüm (Morte a Venezia – Death in Venice)