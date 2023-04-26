12 Punto 2023’ün Finalistleri Açıklandı

TRT Sinema Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2023′te, uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje ile TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanan projeler belirlendi. Sinemamızın önemli temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, projeleri değerlendirerek etkinlikte yarışacak uzun metrajlı 12 filmi seçti. Finalist projeler, www.trt12punto.com adresinden yayınlandı.

Basın Bülteni

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