Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XXII: Sinema ve Kadın

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler (TFAYY) Konferansı’nın 22.si 11 – 13 Mayıs 2023 tarihlerinde “Sinema ve Kadın” başlığı ile düzenleniyor. Bu yıl Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün ev sahipliği yapacağı konferans, toplumsal cinsiyet ve sinema çalışmaları kesişiminde Türkiye sineması tarihi yazımını, eleştiri kültürünü, dönemleri, yıldızları, kadınların çektiği filmleri, kadınları konu eden filmleri, üretim kanallarını, iş gücünü, geçmişi ve bugünü detaylıca tartışan bir programdan oluşuyor. Üç güne yayılan konferansın programı toplamda beş akademik oturum ile üç sektör panelinden oluşuyor.