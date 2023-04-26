Oregon Filminin Galası Gerçekleşti

Ses getirmiş birçok güçlü filme ve senaryoya katkı sağlamış Ümit Ünal, tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinden sonra ilk yönetmenlik deneyimiyle merak uyandıran Kerem Ayan ve izleyicinin beğenisini kazanan sinema filmlerinde imzası bulunan Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçirilen Oregon filminin galası Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Aslı İnandık – Nazlı Bulum / Atilla Dorsay – Leman Dorsay
Ferit Aktuğ / İrem Helvacıoğlu
Muzaffer Yıldırım / Nazlı Bulum
Özgür Emre Yıldırım / Selen Uçer