Oregon Filminin Galası Gerçekleşti

Ses getirmiş birçok güçlü filme ve senaryoya katkı sağlamış Ümit Ünal, tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinden sonra ilk yönetmenlik deneyimiyle merak uyandıran Kerem Ayan ve izleyicinin beğenisini kazanan sinema filmlerinde imzası bulunan Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçirilen Oregon filminin galası Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Alper Saldıran / Aslı İnandık



Aslı İnandık – Nazlı Bulum / Atilla Dorsay – Leman Dorsay



Ferit Aktuğ / İrem Helvacıoğlu



Muzaffer Yıldırım / Nazlı Bulum



Özgür Emre Yıldırım / Selen Uçer



Serkan Çayoğlu / Umut Kurt



Zeynep Özbatur Atakan / Zihni Göktay

