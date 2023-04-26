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Oregon Filminin Galası Gerçekleşti

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Ses getirmiş birçok güçlü filme ve senaryoya katkı sağlamış Ümit Ünal, tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinden sonra ilk yönetmenlik deneyimiyle merak uyandıran Kerem Ayan ve izleyicinin beğenisini kazanan sinema filmlerinde imzası bulunan Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçirilen Oregon filminin galası Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi.

Alper Saldıran / Aslı İnandık

Aslı İnandık – Nazlı Bulum / Atilla Dorsay – Leman Dorsay

Ferit Aktuğ / İrem Helvacıoğlu

Muzaffer Yıldırım / Nazlı Bulum

Özgür Emre Yıldırım / Selen Uçer

Serkan Çayoğlu / Umut Kurt

Zeynep Özbatur Atakan / Zihni Göktay

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