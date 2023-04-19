19. Akbank Kısa Film Festivali Forum Senaryo Yarışması Finalistleri ve Perspektif Bölümü Gösterim Seçkisi Açıklandı

Akbank Kısa Film Festivali Forum Senaryo Yarışması finalistleri ve Perspektif bölümünün gösterim seçkisi açıklandı. Akbank Sanat binasında ve çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden 2237 kısa film başvurdu. Yeni tarihleri 02 – 12 Mayıs 2023 olarak duyurulan festival kapsamında yer alan Forum: Senaryo Yarışması’nda, 8 senaryo finalist olarak belirlendi. Finale kalan projelerin sahipleri jüri üyeleri yönetmen Emre Kayiş, oyuncu Merve Dizdar ve oyuncu Berkay Ateş’e sunum yapacaklar.

Basın Bülteni

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