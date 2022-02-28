Gürsel Ateş’in yönettiği ve Metin Yıldız, Bülent Durgun, Charles Carroll ile İskender Bağcılar’ın oynadığı Nuh’un Gemisi Cudi’de 2, 15 Nisan 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Üsküdar Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şırnak’ta heyecanla beklenen Belediye Başkanlığı seçimleri zamanı gelmiştir. Selo ve rakiplerinin vaatleri Cudi’ye kadar dayanmaktadır. Fakat gözünü Cudi’ye çevirmiş birisi daha vardır. Nuh’un Gemisi kalıntılarının gerçek olduğunu keşfeden Amerikalı Profesör Robert, Şırnak’a geri dönmüştür. Seçim kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, kavuşmayı bekleyen aşıklar Doğu ve Yaren ise kaderin cilvesiyle yüz yüze kalır. Aşkın, hüznün, neşenin ve umudun buluşacağı yer ise Cudi Dağı’nın zirvesi “Sefine”dir.