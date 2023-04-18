19. Çocuk Filmleri Festivali, Oyunculuk ve Yazarlık Atölyeleri ile Devam Ediyor

19. Çocuk Filmleri Festivali, İstanbul Vakfı iş birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla İstanbul’un çeşitli yerlerinde gerçekleşen film gösterimleri ve atölyelerle minik sinemaseverleri Mahalle Evleri’nde ağırladı. Festival filmleri, Karlar Kraliçesi ve Prenses, Arı Maya 3: Altın Küre, Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu çekici hikâyeleri ve birbirinden farklı atmosferleriyle, büyüleyen ve eğlendiren karakterleriyle minik sinemaseverleri keyif dolu bir yolculuğa çıkarırken, Fatma Yılmaz, Ayşe Melike Çerçi, Mert Arat, Etem Caner Karaüç ve Ali Tanrıverdi ise oyunculuk ve yazarlık atölyeleri ile çocuklarla bir araya geldi. Ünlü isimler, çocukların sinema, yazarlık ve oyunculuk üzerine tüyolar almalarını sağlayarak, yazarlık ve oyunculuk hakkındaki tecrübelerini paylaştılar.

Basın Bülteni

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