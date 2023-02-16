Noel Cleary’nin yönettiği ve Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Jimmy James Eaton, Tess Meyer, Justine Clarke ile Cam Ralph’in seslendirdiği animasyon film Arı Maya 3: Altın Küre (Maya The Bee 3: The Golden Orb), 24 Şubat 2023’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Maya ve Willy bir karınca prensesini kurtarıp, daha önce hiç gitmedikleri toprakları keşfetmek için büyük bir maceraya çıkarlar.