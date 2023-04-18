23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor

23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin hazırlıkları Frankfurt ve İstanbul’da aralıksız devam ediyor. 11 – 16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerine dopdolu bir sinema haftası yaşatmayı planlıyor. Yarışma başvuruları tamamlanan festivale dair açıklama yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı; festivalde 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, 4.Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15.Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra bu yıl ilk kez Senaryo Yarışması için de başvuru alındığını vurguladı, uzun metraj dalında ise 38 başvuru yapıldığını belirtti.

Basın Bülteni

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