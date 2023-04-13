Prestij Meselesi Yeniden Vizyonda

Yılın büyük ses getiren filmi Prestij Meselesi, vizyon tarihinden birkaç gün sonra yaşanan deprem felâketi nedeniyle gösterimden kaldırılmıştı. Pek çok sinemaseverin izleyemediği filmin vizyon tarihi 02 Haziran oldu ve yeni fragmanı paylaşıldı. Komedi ile dramı harmanlayan filmde usta isimler başarılı oyunculuklarıyla övgü alırken Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin Acır gibi ilk sinema filmine imza atan genç oyuncular da yetenekleri ile dikkat çekti. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan ve izleyenlerden tam not alan filmin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül; yapımcılığını ise Murat Tokat üstleniyor.

Basın Bülteni

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