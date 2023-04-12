Türk Sineması Değerlendirmesi 3 Dilde Yayımlandı

Türk sinemasının 2022 yılı değerlendirmesi; Güney Kore’de yayımlanan Culture Dergisi’nde Korece ve İngilizce olarak, İran’da yayımlanan Film Dergisi’nde ise Farsça yayımlandı. Sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum’un kaleme aldığı 2022 yılında Türkiye’deki sinema sektörü incelemesini içeren yazıda; 2022’de kaç filmin vizyona girdiği, en çok izlenen filmler, Bergen filmi gibi biyografi filmlerinin çok talep görmesi, komedi filmlerinin izlenme oranında yaşanan düşüş ve korku filmlerinin üretimi üzerine yoğunlaşıldı. Yazıda, Arthouse filmlerin gişede başarı gösterememesine rağmen Kurak Günler’in başarısının altı çiziliyor.

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