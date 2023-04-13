Guy Ritchie’nin yönettiği ve Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig, Rhys Yates, Jason Wong, Christian Ochoa Lavernia ile Bobby Schofield’ın oynadığı Antlaşma (The Covenant), 13 Temmuz 2023’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çavuş John Kinley’in gönderildiği son görev turunda, yolu yerel tercüman Ahmed ile kesişir. Görev sırasında ekibine yapılan saldırıdan Ahmed sayesinde kurtulan John, hayatta kalmayı başarır. Evine döndükten sonra, Ahmed’i ve ailesini geride bırakamayacağını anlar. Tüm risklere karşı John Kinley de kendi hayatını tehlikeye atarak bölgeye geri döner.