İDSO’dan İtalyan Film Müzikleri Konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında sanatseverler bu kez sinemanın büyülü dünyasına bir yolculuk yapacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 14 Nisan’da gerçekleşecek konserde, Hayat Güzeldir, Cennet Sineması, Bir Zamanlar Amerika ve Misyon gibi sinema tarihine damga vurmuş filmlerin müziklerinden oluşan bir repertuvar seyirciyle buluşacak. Şef Ender Sakpınar yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserinde soprano Tülay Uyar Hatip solist olarak sahne alacak.

Ender Sakpınar – Tülay Uyar Hatip

