42. İstanbul Film Festivali Tüm Hızıyla Sürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 07 Nisan’da gösterimleri başlayan 42. İstanbul Film Festivali ilk 4 gününü geride bıraktı. Ek seanslarla 19 Nisan’a kadar sürecek festival kapsamında yerli ve yabancı birçok filmin gösterimi yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak. Festivalde gösterimlerin yanı sıra özel etkinlikler ve söyleşiler de düzenlenecek. Festivalde birçok filmin gösterimi Türkiye’den ve yurtdışından gelen film ekiplerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Gösterim programı https://film.iksv.org/tr/program adresinde incelenebiliyor. Festival konuklarından biri de 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi yazar Annie Ernaux olacak.

Basın Bülteni

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