Hava Muhalefeti: Yüksek Dozda Kahkaha, Galada Kahkahalar Havada Uçuştu

14 Nisan’da sinemalarda izleyicileri ile buluşmaya hazırlanan, yılın en havalı filmi Hava Muhalefeti’nin galası geçtiğimiz akşam Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi. Galada filmin oyuncuları Ali Sunal, Doğa Rutkay, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kerem Atabeyoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Atar ve filmin yönetmeni Murat Kepez seyircilerle buluştu.

Basın Bülteni

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