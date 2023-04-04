Timothy Saccenti’nin yönettiği ve James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ile Robert Trujillo’nun oynadığı Metallica: 72 Seasons – Global Premiere, 13 Nisan 2023’de CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

72 Seasons – Global Premiere, Metallica ile özel röportajlar içeriyor; tüm grup şarkıların hikâyelerini araştırıyor ve albümdeki her parça için müzik videolarına eşlik ediyor. Sonuç, hayranların 72 Seasons’ın önce deneyimlemesi için yalnızca bir gecelik bir fırsat olacak. Grubun yeni albümü 72 Seasons’ı, bir geceliğine sinemalara özel bu özel etkinlikte, piyasaya çıkmadan bir gün önce sinemada, etkileyici surround sesle ilk dinleyen olun.