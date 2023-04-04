Recep Sarı’yı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Recep Sarı, 04 Nisan 2023 Salı günü hayatını kaybetti. 20 Kasım 1963 tarihinde Eskişehir’de doğan Sarı, 1990 yılından bu yana Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmaktaydı. Hz. Eyyüb’ün Sabrı adlı filmde set amirliği yapan Recep Sarı, Zincirbozan adlı sinema filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Binlerce Soytarı, Söylev, İsli Sisli, Pis Puslu, Teneke Şövalyeler, Ellerimin Arasındaki Hayat, Meddah, Vatan Diye Diye, Bir Başkası, Ayla Öğretmen, Ne Güzel Bir Gün Küçük Mozart, Canavar Sofrası, Ölüm, Bir Sevda Öyküsü, Yedi Kocalı Hürmüz adlı oyunlarda rol aldı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.