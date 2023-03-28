Kimdir Bu Mitat Karaman? Sinan Albayrak Huysuz Bir İhtiyarı Canlandırıyor

07 Nisan’da seyircisiyle buluşmak için gün sayan Mitat filminin başrol oyuncularından Sinan Albayrak ve Bülent Çolak canlandırdıkları karakterlerle çok konuşulacak. Sevilen oyuncu Sinan Albayrak filmde, Kadim adında, ömrünün büyük bölümünü adliye önlerinde daktilosuyla arzuhalci olarak geçirmiş, muhafazakâr bir yaşam biçimine sahip, dini geleneklere sadık huysuz bir ihtiyarı canlandırıyor. Doğu Yücel’in polisiye kara mizah kitabı Kimdir Bu Mitat Karaman?’dan uyarlanan, yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe’nin yaptığı filmin diğer önemli karakterlerinden biri de, komedi filmlerinin aranan oyuncusu Bülent Çolak’ın oynadığı Celal Değirmenci karakteri.

Basın Bülteni

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