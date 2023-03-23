42. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı Yapıldı

İstanbul Film Festivali, bu yıl 42. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye ve dünya sinemasından ödüllü filmler, özel gösterimler, oyuncular ve yönetmenler 07 – 18 Nisan arasında bir araya geliyor. Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 27 Mart Pazartesi günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 31 Mart Cuma günü genel satışa çıkıyor. Festival programı 22 Mart sabahı The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Basın Bülteni

Basın toplantısını izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Görgün Taner



Görgün Taner – Gülin Üstün – Kerem Ayan



Gülin Üstün



Kerem Ayan



Sadi Çilingir – Viktor Apalaçi – Gülin Üstün – Kerem Ayan



Serdar Kökçeoğlu – Kerem Ayan

