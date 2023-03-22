Gayda Yolu Filminin Çekimleri Tamamlandı

Çekimleri Bitlis’te zorlu hava koşullarında gerçekleşen Gayda Yolu, Bişar Bektaş’ın ilk yönetmenlik çalışması. Oyuncu kadrosunda Baran Şükrü Babacan, Kadim Yaşar, Mine Doğan ve Muhammed Cangören yer aldığı filmin konusu şöyle: Hasan, ailesi Diyarbakır’a göç etmiş, eğitimini orada tamamlayıp doğup büyüdüğü kasabaya dönmüş genç bir öğretmendir. Bir gün okula gelen imzasız bir ihbar mektubuna duyarsız kalamaz ve başkasının uğradığı haksızlığı aydınlatmak için harekete geçer.

Basın Bülteni

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