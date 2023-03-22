Onur Saylak ve Hakan Günday İmzalı Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in Başrollerini Paylaştığı Boğa Boğa’nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Netflix, yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa’nın ilk resmi fragmanını ve görsellerini paylaştı. 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak filmin oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Onur Gürçay, Müge Bayramoğlu gibi isimler yer alıyor. Prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da yapacak olan Boğa Boğa, aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışacak.

Basın Bülteni

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