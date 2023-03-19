Hakan Bilgin, Sinemada Ters Köşe Yapacak

Usta oyuncu Hakan Bilgin, çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilgin’in ‘Hoca’ rolünü canlandırdığı komedi filmi Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası, 14 Nisan’da vizyona girecek. Şiar Zaim’in yönettiği filmde Cengiz Küçükayvaz ve Davut Bekri ile birlikte rol alan Bilgin, kült olacak bir role hayat verdi. Bugüne kadarki projelerinden farklı bir karakteri oynayan sanatçı, sahte muska yazan ‘Hoca’ karakterini canlandırdı. Bilgin, “Sinemaya yeni bir soluk getirecek.” dediği film için yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Seyirciyi eğlendirecek dinamikte, tempolu bir film. İzleyicilerin bugünlerde gülmeye ihtiyacı var, biz de filmimizle herkesi güldüreceğiz.” dedi.

Basın Bülteni

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