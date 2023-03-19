27. Türkiye Almanya Film Festivali’nde Ödül Töreninde Toplam 9 Ödül Verildi

Yarışma bölümlerinde üç farklı seçici kurulun ödüllerini açıkladığı ödül töreniyle 27. Türkiye Almanya Film Festivali sonuna geldi. Toplam 9 ödülün verildiği festivalde uzun filmler dalındaki yarışmaya Almanya’dan katılan Sophie Linnenbaum’un The Ordinaries adlı filmi 27. Türkiye Almanya Film Festivali’nin En İyi Uzun Filmi seçildi. Büyük Jüri Ödülü‘nü ise Türkiye’den yarışmaya katılan, yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in üstlendiği Çilingir Sofrası adlı film aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Kaybolan Tren (Der verlorene) filmindeki performansı için Hanna van Vliet’e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Karanlık Gece filmindeki performansı için Berkay Ateş‘e verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Kısa Metraj Film Yarışması:

En İyi Kısa Film: Her Şey Germania’ya (Alles auf Germania) / Behraz Raphael Ghobadloo

İkinci En İyi Kısa Film: Oyuncunun Zaferi (Triumph des Schauspielers) / Daniel Holzberg

Üçüncü En İyi Kısa Film: Killing Bagheera / Muschirf Shekh Zeyn

Uzun Metraj Film Yarışması:

En İyi Film: Vasatlar (The Ordinaries) / Sophie Linnenbaum

Büyük Jüri Ödülü: Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

En İyi Kadın Oyuncu: Hanna van Vliet (Kaybolan Tren – Der Verlorene Zug)

En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş (Karanlık Gece – Dunkle Nacht)

Seyirci Ödülü: Karanlık Gece (Dunkle Nacht) / Özcan Alper

Öngören Ödülü: Sinti: Roma’nın Uzun Yolu (Der lange Weg der Sinti und Roma) / Adrian Oeser

Onur Ödülü: Şerif Gören, Michael Verhoeven