14 Nisan’da Vizyona Girecek Olan Süper Mario Kardeşler Filmi Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Süper Mario Kardeşler Filmi filminin ana afişi yayına verildi. İkonik küresel eğlence markalarından Illumination ve Nintendo, son 40 yıldır pop kültürün en ünlü tesisatçılarının rol aldığı yeni beyazperde macerası Süper Mario Kardeşler Filmi’ni yapmak için güçlerini birleştiriyor. Mario oyunlarının dünyasına dayanan film, aksiyon yüklü ve coşkulu yeni bölümünde izleyicileri daha öncekilere benzemeyen heyecanlı yepyeni bir evrene davet ediyor. Brooklyn’li tesisatçılar Mario ve erkek kardeşi Luigi, bir ana su borusunu tamir etmek için yeraltında çalışırken gizemli bir borudan aktarılarak sihirli, bir dünyaya girerler. Ama kardeşler ayrı düşünce Mario, Luigi’yi bulmak için destansı bir maceraya çıkar.

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