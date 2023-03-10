Adam Sigal’ın yönettiği ve Thomas Mann, Rosa Salazar, John Malkovich, Shane West, Vernon Davis ile Scout Taylor Compton’un oynadığı Uyanış (Chariot), 24 Mart 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dr. Karn, reenkarnasyon geçişinde hastalara rehberlik eden bir önemli bir uzmandır. Harrison sürekli tekrar eden gizemli rüyalar gördüğünde yardım için Dr. Karn’ın reenkarnasyon merkezine gider ve önceki hayatında sevdiği bir kadınla olan karşılaşmasını tüm teferruatı ile anlatır. Sistemdeki bir aksaklığı fark eden doktor, hastasının geleceğini kalıcı olarak rayından çıkarmadan önce sorunu çözmeye çalışır.