Scooter Corkle’in yönettiği ve Peyton List, Brendan Meyer, Kelcey Mawema, Kaitlyn Santa Juana ile Dylan Schombing’in oynadığı Öldüren Oyun (The Friendship Game), 31 Mart 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

The Witch filminin yapımcısının sunduğu ve fenomen dizi Kobra Kai’nin başarılı yıldızı Peyton List’in başrolünde oynadığı Öldüren Oyun (The Friendship Game), bir grup gencin birbirlerine olan bağlılıklarını test eden ve oyunun derinliklerine indikçe yıkıcı sonuçları olan garip bir nesneyle karşılaşmalarını konu alıyor.