Michael Jacobs’un yönettiği ve Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon ile Emma Roberts’in oynadığı Belki Evet, Belki Hayır (Maybe I Do), 31 Mart 2023’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir süredir mutlu bir ilişkileri olan Michelle ve Allen, evlenmeye karar verdiklerini açıklamak için anne babalarını bir araya getirmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir gerçek ortaya çıkar; aileler birbirini gayet iyi tanımaktadır ve bu tanışıklık evlilik hakkında bambaşka fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olur.