Bağımsız Filmler ve Kubrick Seçkileri Mart Boyunca Atlas 1948’de

Atlas 1948 Sineması Başka Sinema’nın her ay merakla beklenen seçkileri ve Kubrick filmleriyle yine dopdolu. Atlas 1948 Sineması’nda bağımsız filmler ve Stanley Kubrick sineması seçkisi sinemaseverlerle buluşacak. Balina (The Whale), Korsaj (Corsage), Uçsuz Bucaksız (L’immensita), Tom Medina, Sekiz Dağ (Le Otto Montagne – The Eight Mountains), Asi (Rebel), Sessiz Kız (An Cailin Ciuin – A Quiet Girl) filmleri ile Kubrick sinemasından Cinnet (The Shining), Otomatik Portakal (Clockwork Orange), Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut), 2001: Uzay Yolu Macerası (2001: A Space Odyssey) filmleri Mart ayı boyunca Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda izlenebilecek.
2001: Uzay Yolu Macerası (2001: A Space Odyssey)
Asi (Rebel)
Balina (The Whale)
Cinnet (The Shining)
Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut)
Korsaj (Corsage)
Otomatik Portakal (Clockwork Orange)
Sekiz Dağ (Le Otto Montagne – The Eight Mountains)
Sessiz Kız (An Cailin Ciuin – A Quiet Girl)
Tom Medina
Uçsuz Bucaksız (L’immensita)