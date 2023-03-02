Semra Dündar’ın yönettiği ve Emre Altuğ, Algı Eke, Lemi Filozof ile Selen Domaç’ın oynadığı Ne Olacak Halim? – Halim Pekyaman, 10 Mart 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Karataş Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocukken annesinin kendisini sürekli “baş belası” olarak görmesiyle çocuklara neredeyse düşman olan, aile olma, yuva kurma fikrinden uzak, playboy hayatı yaşayarak gününü gün eden meşhur sunucu Halim Pekyaman, bir gün canlı yayın esnasında çocuklar hakkında ileri geri konuşunca seyirciler tarafından “çocuk düşmanı” ilan edilir. Kuşadası’ndaki yazlık evine sığınan Halim, kocasının terk ettiği 4 çocuklu Melek’e aşık olur.