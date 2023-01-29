Oscar Adaylı Yaşamak, 10 Şubat 2023’de Sinemalarda

2023 BAFTA Ödülleri’nde En İyi İngiliz Filmi, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında aday olan Yaşamak, ömrünün son günlerini yaşayan bir adamın hayatı yeniden keşfetme hikâyesi. Usta yönetmen Akira Kurosawa’nın başyapıtı Yaşamak filminin senaryosu Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro tarafından yeniden yazıldı ve Oliver Hermanus tarafından beyazperdeye uyarlandı. Başrollerinde Bill Nighy ve Aimee Lou Wood yer aldığı, Sundance’te prömiyerini yapan film, Venedik, Toronto ve San Sebastian dahil sayısız festivalde gösterilip çeşitli ödüller aldı. Başrolündeki Bill Nighy olağanüstü performansıyla Altın Küre, Bafta ve Oscar adayı oldu.

Basın Bülteni

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