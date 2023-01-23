Orhan İlkerler’i Kaybettik

Protek projeksiyon makinelerinin sahibi ve üreticisi, Orhan Usta olarak bilinen, makine mühendisi ve sinema makinisti Orhan İlkerler, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü 77 yaşında hayatını kaybetti. 35 mm film gösterildiği yıllarda ülkemiz sinemalarının % 85’inde perdeye yansıyan kareler, Orhan Ustanın yaptığı makinelerden geçiyordu. İlkerler, ilk makinesini 1962 yılında Mithat Paşa Erkek Sanat Enstitüsü orta kısmını bitirdiği yıllarda geliştirdi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.