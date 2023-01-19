42. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması Jürisi Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 07 – 18 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak 42. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Yarışması filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi. Yarışma jürisinde yönetmen Cem Kaya, yönetmen Etna Özbek ve akademisyen Lalehan Öcal yer alacak. En İyi Belgesel film 20.000 TL ile ödüllendirilecek. İstanbul Film Festivali başvuruları için son tarih 20 Ocak 2023 olarak belirlendi. Başvuru süreci için bilgi ve yönetmeliklere festivalin resmi internet sitesi film.iksv.org’dan ulaşılabiliyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Etna Özbek



Cem Kaya



Lalehan Özal

