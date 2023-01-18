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Geleceğin Sinemasında Kısa Filmler Etkili Olacak, Teknoloji ve Değişim Konulu Kısa Film Yarışması Sonuçlandı

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Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün düzenlediği Teknoloji ve Değişim Konulu Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Üniversite öğrencilerinin katıldığı  yarışmada 15.000 TL olan birinciliği Fenerbahçe Üniversitesi öğrencisi Alp Onur Ecevit, Mekanik Kalp Atışları isimli kısa filmiyle, 10.000 TL olan ikinciliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi RadyoTV Programcılığı’ndan Sezgin Yüzay, Koku isimli kısa filmiyle kazandı.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: Mekanik Kalp Atışları (Alp Onur Ecevit)
İkincilik Ödülü: Koku (Sezgin Yüzay)
Üçüncülük Ödülü: İnsan, Dur 1 Dakika (Eren Bektaş)
Jüri Özel Ödülü: Hayallerin Uçuşu (Ahmet Duvar)

Alp Onur Ecevit – Cüneyt Gök

Cemal İbiş (Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

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