Oh Yoon Dong’un yönettiği ve RM, Jin, Suga, J-Hope ve Jimin’in oynadığı BTS: Yet To Come In Cinemas, 01 Şubat 2023’de CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Beyazperde için özel olarak hazırlanan bu sinema kurgusunda RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V ve Jung Kook’a katılın. Busan’daki BTS konserinin tamamının yeni yakın plan açılarını daha önce hiç görmediğiniz görüntülerle izleyin. “Dynamite”, “Butter” ve “IDOL” gibi grubun kariyeri boyunca hit olmuş şarkılarının yanı sıra grubun son albümü Proof’tan “Run BTS”in ilk konser performansını da izleyeceğiz. Bu kutlama etkinliğinde dünyanın dört bir yanındaki sinemalarda görüşeceğiz.