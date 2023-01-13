5. 12 Punto TRT Senaryo Günleri

Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan 12 Punto 2023 için başvurular başladı. 12 Punto 2023′e, ana yapımcısı Türk bir yapımcı olan uzun metrajlı film projeleri, Türk bir yapımcının düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metrajlı film projeleri ve kısa film projeleri başvuru yapabilecek. 12 Punto 2023′e uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları 12 Şubat 2023 Pazar gecesi 23:59’a kadar devam edecek. Başvurular www.trt12punto.com adresi üzerinde yer alan başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek.