Burhan Çaçan’ı Kaybettik

Sevilen türkücü ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak 2023 Perşembe günü hayatını kaybetti. 17 Ekim 1960 tarihinde doğan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu’nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Her Yer Karanlık, Ağlama, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. Cenazesi, 13 Ocak Cuma günü, Fatih Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.