Neill Blomkamp’ın yönettiği ve David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe ile Darren Barnet’in oynadığı Gran Turismo, 11 Ağustos 2023’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Her şeye rağmen vazgeçmemek, zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmak ve düşündüklerimizden daha fazlasını yapabilmek DNA’mızda var. Spordan, edebiyata, filmlere güçsüz olanın yanında olmak ve büyük hayaller kurma cesareti göstermek de her zaman evrensel bir gerçektir. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, Jann Mardeborough’un olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma hayallerini gerçekleştirişini konu alıyor. Yönetmen, Jann’in koltuktan kokpite etkileyici geçişini drone çekimleriyle destekleyerek dünyadaki tüm izleyicilere nefes kesici bir deneyim sunuyor.