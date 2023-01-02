Anthony Bell’in yönettiği ve Graham Hamilton, Ashleigh Ball, Andrews ile Kathleen Barr’ın seslendirdiği animasyon film Süper Yetenek 3: Büyük Yarış (Rock Dog 3: Battle The Beat), 20 Ocak 2023’de TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünyayı gezdikten sonra biraz ara verip köyüne dönen Bodi, kız grubu K-9’un, Angus Scattergood’un kim olduğunu bilmediğini öğrendiğinde, yeni nesil rock yıldızlarına ilham vermek için müzikal yarışma programı Battle the Beat’e katılmaya karar verir. Ancak Bodi, TV şovuna dahil olurken çiğneyebileceğinden daha fazlasını ısırır ve hedeflerini gözden kaçırarak bir gecede tanınmış ve popüler bir TV kişiliği haline gelir.