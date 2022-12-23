Kitap Kulübü: Yeni Bölüm Filminin Türkçe Altyazılı Birinci Fragmanı Yayınlandı

Bill Holderman ile Erin Simms’in birlikte yönettiği ve sinemanın efsane oyuncuları Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen’ın başrollerini paylaştığı Kitap Kulübü: Yeni Bölüm filminin fragmanı yayınlandı. Film, hiç gidemedikleri ‘eğlenceli kızlar gezisi’ için kitap kulüplerini İtalya’ya taşıyan dört yakın arkadaşı konu alıyor. İşler raydan çıkıp sırlar ortaya döküldüğünde bu dört arkadaşın huzurlu tatilleri, hayatta bir kez karşılaşılacak neşeli bir maceraya dönüşür.

Basın Bülteni

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