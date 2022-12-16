Bill Holderman’ın yönettiği ve Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen ile Mary Steenburgen’in oynadığı Kitap Kulübü: Yeni Bölüm (Book Club: The Next Chapter), 12 Mayıs 2023′de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Merakla beklenen devam filmi, hiç gidemedikleri eğlenceli kızlar gezisi için kitap kulüplerini İtalya’ya taşıyan dört yakın arkadaşı konu alıyor. İşler raydan çıkıp sırlar ortaya döküldüğünde huzurlu tatilleri ülkenin bir ucundan diğerine uzanan, hayatta bir kez karşılaşılacak bir maceraya dönüşür.