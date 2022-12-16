Dikkat Köpek Var Filmi 30 Aralık’ta Vizyonda, Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ ile Deniz Cem Dağ’ın yaptığı, senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın’ın yazdığı Dikkat Köpek Var filminin fragmanı yayınlandı. Ödüllü ve eğitimli köpek Bal, gizli polis teşkilâtı ve sürpriz karakterlerin suç örgütünün peşine düşme maceralarının anlatıldığı, sosyal sorumluluk, absürd komedi ve yeni nesil aksiyon dolu öğeleri içinde barındıran Dikkat Köpek Var filmi, 30 Aralık 2022 Cuma günü vizyona giriyor ve sinemaseverlerle buluşuyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.