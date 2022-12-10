2. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması’nın Uluslararası Jürisi Açıklandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15 – 18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kısa film türüne destek vermek ve sinema profesyonelleriyle seyirciyi buluşturmak amacıyla 2.si gerçekleşecek olan ve 47 ülkeden toplam 619 filmin başvuru yaptığı yarışmanın uluslararası jürisinde Azerbaycan, Macaristan ve Türkiye sinemasının değerli oyuncu ve yönetmenleri yer alıyor. Jüride Azerbaycan’dan yapımcı ve yönetmen Elçin Musaoğlu, Macaristan’dan oyuncu Marina Gera, Türkiye’den ise yapımcı ve yönetmen Ensar Altay bulunuyor.

Basın Bülteni

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Ensar Altay / Marina Gera

