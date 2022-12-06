Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur Filminin Ana Afişi ve Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

John Francis Daley ile Jonathan Goldstein’in yönettiği ve Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege Jean Page ile Justice Smith’in oynadığı Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves), 03 Mart 2023’de gösterime giriyor. Afiş ve kamera arkası görüntüleri yayınlanan filmde, büyüleyici bir hırsız ve bir grup maceracı, kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir soyguna girişir, ancak yanlış insanlarla ters düştüklerinde işler tehlikeli bir şekilde ters gider. Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur, efsanevi rol yapma oyununun zengin dünyasını ve oyuncu ruhunu, aksiyon dolu güzel bir macerada beyazperdeye taşıyor.

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