John Francis Daley ile Jonathan Goldstein’in yönettiği ve Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege Jean Page ile Justice Smith’in oynadığı Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves), 03 Mart 2023’de UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Büyüleyici bir hırsız ve bir grup maceracı, kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir soyguna girişir, ancak yanlış insanlarla ters düştüklerinde işler tehlikeli bir şekilde ters gider. Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur, efsanevi rol yapma oyununun zengin dünyasını ve oyuncu ruhunu, eğlenceli ve aksiyon dolu bir macerada beyazperdeye taşıyor.