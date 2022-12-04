10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali jüri üyeleri belli oldu. 05 – 07 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri Yönetmen Seyid Çolak, Senarist – Yazar Güven Adıgüzel, Görüntü Yönetmeni Meryem Yavuz, Sinema ve Dizi Oyuncusu Elvan Dişli ve Sinema Yazarı – Akademisyen Fırat Sayıcı; Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri ise Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, Yönetmen – Yapımcı Zeynep Gülru Keçeciler, Yönetmen Nuray Kayacan, Ressam Su Yücel ve Yönetmen Abdurrahman Öner’den oluşuyor.

Basın Bülteni

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