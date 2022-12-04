4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

4. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Yönetmen Nazif Tunç’un başkanlığını yaptığı jürinin açıkladığı sonuçlara göre Mehdi Parizad’ın yönettiği It Builds a Life birinci, Adar Baran Değer’in yönettiği Soğuk ikinci, Feyzi Baran ile Kamil Kahraman’ın yönettiği Bu da mı Gol Değil üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülü, yönetmen Amil Mamibeyli’nin Tremble filmine verilirken, Bingöl Belediyesi Özel Ödülü ise Emre Sefer’in yönettiği Babamın Öldüğü Gün’e verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Birincilik Ödülü: It Builds a Life (Mehdi Parizad)

İkincilik Ödülü: Soğuk (Adar Baran Değer)

Üçüncülük Ödülü: Bu da mı Gol Değil (Feyzi Baran, Kamil Kahraman)

Jüri Özel Ödülü: Tremble (Amil Mamibeyli)

Bingöl Belediyesi Özel Ödülü: Babamın Öldüğü Gün (Emre Sefer)