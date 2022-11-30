Vatikan’ın Şifresi’nden İlk Tanıtım Videosu Geldi

Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait komedi filmi Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’nın ilk teaser’ı yayınlandı. Filmden ilk tanıtımda Temel’in trafik çevirmesine girdiği, Karadeniz fıkralarını aratmayan bir sahneye yer verildi. Türkiye’yi kahkahaya boğmaya hazırlanan Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’nda ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Reşat Hacıahmetoğlu, Temel’i canlandırıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmde ayrıca, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli ve Salih Kalyon rol alıyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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