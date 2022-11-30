Sil Baştan Kaynanam, 09 Aralık 2022’de Sinemalarda

Bir Sivas komedisi olan Sil Baştan Kaynanam vizyon için gün sayıyor. Vahdet Erdoğan’ın yapımcılığını üstlendiği film 09 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı filmde Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Ünal Yeter, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Yeşim Dalgıçer, Gökçe Özyol, Barış Başar, Irmak Aydın, Elif Melda Yılmaz, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Filmde, iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan Ceylan ile annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen Ünal’ın serüveni anlatılıyor.

Basın Bülteni

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